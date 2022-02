Vestingcross krijgt andere datum: wereldtop komt nu al veel vroeger in de winter naar Hulst

Vliegende Hollander Toernooi is ‘een voorbeeld voor andere toernooien’

TERNEUZEN - De organisatoren van het Vliegende Hollander Toernooi in Terneuzen vonden afgelopen week een wel heel bijzonder mailtje in hun inbox. Het grootste tennistoernooi van Zeeland is door de KNLTB namelijk genomineerd voor Toernooi van het Jaar en dat maakt toernooileider Maarten Kolijn vanzelfsprekend meer dan trots.

3 februari