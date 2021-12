Vestingcross keert terug in Hulst, maar zonder publiek

‘Gezond blijven is in deze tijd ook een factor in topsport’; Joeri van Liere kwam met Oranje op een bijzondere manier aan EK-goud

KAPELLE - Goud is goud. Uiteindelijk maakt het Joeri van Liere (35) niet zoveel uit hoe hij het met Nederlands rolstoelbasketbalteam Europees kampioen is geworden. Dat Groot-Brittannië zich voor de finale moest terugtrekken vanwege een coronabesmetting in de ploeg, vindt hij wel jammer. ,,Maar gezond blijven is zeker in deze tijd ook een factor in de topsport”, zegt hij. ,,Met Oranje zijn we heel voorzichtig geweest. We zaten in onze eigen bubbel en hielden ons goed aan de voorzorgsmaatregelen. Ik denk dat we in dat opzicht ook gewoon de beste waren van dit toernooi.”

14 december