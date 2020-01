Vestingcross is winnares van 2019 kwijt; resultaten Betsema geschrapt

Berry Dallinga mist zijn toppers in eredivisie-kra­ker: ‘Maar we gaan zeker voor een punt’

10:53 SLUISKIL - Dallinga.com wacht zondag een zware opdracht in de eredivisie driebanden. HCR Prinsen komt op bezoek in Sluiskil en dat is een naaste concurrent in de strijd om een plaats in de play-offs. En dan gaan de Zeeuws-Vlamingen ook nog met de nodige personele problemen richting de topper.