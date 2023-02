Vestingcross in Hulst krijgt topdatum: midden in kerstreces

De Vestingcross in Hulst heeft door de UCI een datum toegewezen die perfect is: zaterdag 30 december. Dat is in de week waarin jaarlijks het veldrijden op z’n hoogtepunt is en alle wereldtoppers zich voorbereiden op het wereldkampioenschap.

De UCI bracht woensdag de kalender van het komende winterseizoen naar buiten. Daarop prijken veertien World Cups. De Vestingcross is de elfde in de reeks. Dat-ie nu voor het eerst in het kerstreces wordt verreden, mag gezien worden als een opwaardering. Op de 30ste december is de komst van de grote namen haast verzekerd én is er waarschijnlijk nog meer publieke belangstelling.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Jean Paul Hageman, die in 2017 de cross naar Hulst haalde, stellen in een gezamenlijke verklaring dat ze deze mooie datum zien ‘als dank voor onze inzet tijdens de lastige coronaperiode’. Toen was er bij twee edities geen publiek welkom. ‘Toen gingen hier gezamenlijk de schouders eronder. Zo konden we – daar waar anderen afhaakten – in die jaren de wedstrijd toch organiseren. Dat was niet gemakkelijk, want er waren geen inkomsten van het publiek. Dank aan de UCI en Flanders Classics dat zij ons deze datum gunnen!’

De wedstrijd in Hulst is inmiddels zeven keer verreden. De laatste editie was op 27 november, relatief vroeg in het seizoen. Mathieu van der Poel reed toen uitgerekend in Hulst zijn eerste veldrit, maar voor Wout van Aert kwam de Vestingcross te vroeg. Mits ze fit zijn, zullen ze de 30ste december zeker aanwezig zijn.

De opwaardering past ook in de opbouw naar het WK, dat begin 2026 in Hulst is. De Vestingcross krijgt een steeds prominentere plek in het internationale veldrijden.