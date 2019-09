Vestingcross Hulst in 2020 ook buiten Benelux te volgen

De Vuelta uitrijden, dat blijft het hoofddoel voor Brian van Goethem

3 september PAU - De eerste negen etappes van de Ronde van Spanje zitten erop. Voor Brian van Goethem is de start van de Vuelta extra bijzonder geweest, aangezien het zijn debuut was in een grote ronde. Dat is hem vooralsnog goed meegevallen. ,,Ik heb eigenlijk geen enkele slechte dag gehad en ben nooit in de problemen geweest. In die zin is het me dus allemaal meegevallen”, is de eerste indruk van de 28-jarige renner uit Philippine.