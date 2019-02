Vestingcross 2019: tips voor de duizenden toeschouwers

Geen Sister Act in Hulst, wel twee nichtjes op de lijst

14 februari VLISSINGEN - Shirin van Anrooij rijdt zondag voor de eerste keer dit seizoen in eigen provincie. Bij de Vestingcross in Hulst kan de net zeventienjarige veldrijdster uit Kapelle laten zien hoeveel progressie ze in de afgelopen maanden geboekt heeft.