Versterking voor tafeltennissers van Arnemuiden

Van Bragt is afkomstig uit het Brabantse Dongen en speelde de afgelopen seizoenen eveneens in de tweede divisie voor VTV uit Nieuwegein. Met Peter Roeland heeft Arnemuiden een speler binnengehaald die in zijn gloriedagen bij Effect en MZ enkele decennia terug meespeelde met de Nederlandse top en dit jaar weer zijn batje ter hand heeft genomen. Voor de zomer kwam hij uit voor TTC Middelburg.

Naast de nieuwkomers maken ook vaste waardes Sören de Witte, Jeroen de Heide, Marc Hackenberg en Emiel de Rijke uit van Arnemuiden, dat in de competitie onder meer tegenstand uit Venray (Red Stars 2) en Hilversum wacht. Volgens kopman Sören de Witte moet een goede eindklassering er wel in zitten. ,,Op voorhand lijkt Pecos uit Oegstgeest een sterk team en Hilversum een degradatiekandidaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ons handhaven. Omdat elk team wel zes of zeven spelers telt, gaan de opstellingen dit seizoen erg bepalend worden. De nieuwe competitie-opzet zal wel even wennen zijn."