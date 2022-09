Verschuure wint op EK duatlon, Dekker buiten top 10

Antwan Tolhoek moet terrein prijsgeven in Ronde van Luxemburg

Antwan Tolhoek heeft donderdag in de Ronde van Luxemburg terrein moeten prijsgeven. De wielrenner uit Yerseke kwam in de derde etappe van Rosport naar Diekirch na ruim 188 kilometer als 53ste over de streep, op 55 seconden van winnaar Aaron Gate.

15 september