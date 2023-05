Verrassing na verrassing bij de Meidoornloop: Martijn de Kok en Esther Noteboom zagen zege niet aankomen

Martijn de Kok ,inmiddels 40 jaar, verraste zichzelf met zijn overwinning in de 25ste editie van Meidoornloop in Nisse. Hij finishte in een tijd van 53 minuten en 9 seconden.

Pas later kwam hij er via internet achter dat het zijn vierde overwinning is in de Meidoornloop. In 2011, 2012 en 2016 was hij al de snelste. Daarna zorgden diverse blessures voor wat mindere resultaten. Bij de vrouwen ging de zege naar Esther Noteboom.

Na de start om 14:00 uur voor de Basiliek van Nisse trok 7.5 km-loper Ronnie Overgaauw de meute op gang, met Bereket Petersen en Erwin Harmes in de achtervolging. Voor Overgaauw was het zijn eerste wedstrijd na een hardnekkige voetblessure. Daarachter hield Erwin Harmes voor de 15 km-deelnemers het tempo hoog, maar werd al snel opgeslokt door een ontketende Martijn de Kok, die Bart Heshof met zich mee kreeg. Later liep Kevin Bogaert, winnaar van de Zwaakse Weelloop, naar de derde stek.

Bij de passage van het dorpsplein had De Kok al een behoorlijke voorsprong en kon de leiding behouden en finishen in 53:09. Heshof en Bogaert moesten aan de slag voor de tweede plek, die uiteindelijk naar Heshof ging, net als vorig jaar. Bogaert liep naar brons. Harmes moest het doen met de ondankbare vierde plaats.

Niet verwacht

Esther Noteboom was uiterste verrast toen ze na 12 km in de vrouwenwedstrijd te horen kreeg dat ze aan kop liep: ,,Dat had ik niet verwacht, met sterke loopsters als Anne van de Swaluw en Ada Geuze”. Veel tegenstand had Noteboom niet en finishte winnend in 1:05:58, met Van de Swaluw op twee in 1:07:52 en Geuze op drie in 1:07:59.

Na de overwinning van Geuze in de marathon van Antwerpen had ze haar zinnen gezet op een pr in de marathon van Valencia. ,,Daar sloeg ik dicht en heb daarna zeker vier maanden niet meer gelopen. Nu komt de animo weer terug en ga ik rustig mijn conditie opbouwen.”

Bereket Petersen haalde op de korte afstand Overgaauw na 4 km in en stelde na 7.5 km de zege veilig in 25:24. Overgaauw hield plek twee vast in 25:45, voor Arnoud Rijk in 27:29. De korte vrouwenrace werd beslist door Marianne Koster, die in 33:07 junior Elise Mol 48 seconden achter zich hield met en Esma Guigi op plek drie in 34:45.