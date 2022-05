Verplichte promotie lonkt voor Osté en Matrichta na vlekkeloze proeven

,,Fantastisch. Matrichta was helemaal op mij gefocust. Ze gaf mij een goed gevoel en liep ontspannen bijna foutloos door de proef. Leuk dat dit door de jury ook zo werd gezien en beloond met hoge punten’’, vertelt Osté. ,,Matrichta is een heel talentvol paard, maar ze is nog jong. Daarom wilde ik pas na het Zeeuws kampioenschap de overstap naar M maken, maar dat kan ik wel vergeten. Dit was pas onze derde wedstrijd in L2 en de teller staat al op 17 winstpunten. Een verplichte promotie zit er dus dik in, maar we zijn er klaar voor.‘’