Verbazende Friese atlete naar Kustmarathon

Schokker (34) is onervaren als hardloopster, maar verrast al iedereen dit jaar. Recent liep ze de marathon van Berlijn, haar eerste wedstrijd over 42,195 kilometer, in een tijd van 2.50 uur. Eerder in september baarde ze nog meer opzien met haar overwinning in de 100 kilometer van Winschoten. Die liep ze, zo legde ze destijds uit, als training voor ‘Berlijn’. Het waren rondjes van 10 kilometer en dus kon ze elk moment uitstappen, dacht ze. Maar dat deed ze niet. In plaats daarvan voltooide ze de wedstrijd in 8.34 uur.