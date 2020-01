Veldrijder Tim van Dijke is klaar voor het WK: ‘Ik zit beter in mijn vel dan ooit’

Van Dijke rijdt zaterdag in het Zwitserse Dübendorf zijn tweede WK voor beloften. In 2019 was het een verrassing dat hij mocht deelnemen in het Deense Bogense, nu is het niet meer dan logisch dat bondscoach Gerben de Knegt hem selecteerde. In de World Cups van Namen, Heusden-Zolder en Hoogerheide finishte hij respectievelijk als achtste, vijfde en zesde. ,,Ik heb in al die wedstrijden kunnen ruiken aan de winst. Dat is echt schitterend”, zegt hij met een glinstering in zijn ogen. ,,In de beloftecategorie ligt het allemaal dicht bij elkaar en ik merk dat ik bijna constant met de voorsten mee kan komen.”