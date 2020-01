Veel animo voor strijd om de Scheldebeker

YVC is uit op revanche in volleybal­der­by tegen VVS’92

17:21 VLISSINGEN - De volleybalsters van VVS'92 en YVC hervatten zaterdag in Vlissingen de competitie met hun tweede onderling treffen. De vrouwen van VVS'92, die eerder dit seizoen in Oostburg wonnen (1-3) en ook met 4-0 Ardito de baas bleven, zijn in de eerste klasse de ongekroonde koningin van de Zeeuwse derby. YVC, dat graag als beste Zeeuws team de competitie wil eindigen, is uit op revanche.