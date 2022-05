Vaste finalegast Rene Lauwerijssen zorgt voor grote verrassing en mist eindronde Rijke iT Cup

Na de voorrondes werden de 32 halvefinalisten verdeeld over vier poules. De vier beste tafeltennissers van iedere groep stromen door naar de finaledag. In poule A was na vijf speelrondes al duidelijk dat Boy van Zundert (Backhands) Adrian Slabbekoorn, Wilbert Poppe (beide Arnemuiden) en Joep Schoenmakers (ODT) er met de finaleplaatsen vandoor zouden gaan. Zij hadden op dat moment al vier potten gewonnen. In de resterende twee wedstrijden boekten zij allen ook nog één zege.

In poule B stond geen maat op Ramon Clijsen van tafeltennisvereniging Irene. Hij bleef ongeslagen en ging als nummer één door naar de eindronde. Jurian de Kraker van TTV Yerseke koste het ook weinig moeite door te stoten naar de finaledag. Arnold de Gier (Arnemuiden) had het wat zwaarder en moest in enkele partijen alles uit de kast halen, maar stelde zijn finaleplek ook veilig. De grote verrassing was Rene Lauwerijssen (Backhands). En niet op een positieve manier. Hij haalde voor het eerst sinds jaren de eindronde niet. Lauwerijssen eindigde in punten gelijk met Walter Bierman (Het Markiezaat), die op basis van onderling resultaat door ging.

Vrijdag 27 mei komen de zestien overige halvefinalisten in actie. De beste acht daarvan gaan ook door naar de finaledag, die op 4 juni wordt gespeeld. De uiteindelijke nummers één en twee van het toernooi wacht nog een leuk toetje. Zij krijgen een wildcard om een week later mee te doen met de Rijkse iT Super Final, een toernooi voor A t/m C-spelers. Hiervoor heeft de organisatie een combinatie van lokale en landelijke toppers gestrikt. Onder meer Arjan Huiden (Taverzo), Frank Hollak (Nodo), Thomas Baart (Scyedam), Joel Nabarro (Tempo Team), Soren de Witte (TTC Middelburg), Jeroen de Heide (Arnemuiden), Vincent van Kuijck (Red Star) en Dick Voois (Smash Monster) zijn dan van de partij.