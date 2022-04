Van WK voetbal tot Olympische Spelen: Goesenaar reist de wereld over voor de mooiste televisiebeelden

Remco Verhorst vertelt nuchter over zijn werk, dat zich geheel achter de schermen afspeelt. Hij is er mede verantwoordelijk voor dat er mooie opnames gemaakt worden bij evenementen, die vervolgens de hele wereld over gaan. Dikdoen is niet zijn stijl, blijkt tijdens een gesprek in een Goes’ restaurant. Natuurlijk, hij komt op mooie plekken in de wereld. En natuurlijk, hij ziet constant beroemde topsporters aan het werk en staat soms bij hen in de kleedkamer. En ja, hij komt bekende popartiesten tegen. Maar erover opscheppen is niet zijn ‘cup of tea’. ,,Ik vind het wel heel mooi wat ik doe, hoor. Reizen, mensen ontmoeten, veel variatie, inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de manier van filmen.”