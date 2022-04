Van Sintmaartensdijk opnieuw sterkste in de Omloop van de Braakman

Terneuzen verbindt economi­sche en sportieve belangen tijdens Schelde­prijs

Na twee uitzonderlijke jaargangen is het Stadhuisplein in Terneuzen eindelijk weer de vertrouwde startlocatie van de prestigieuze wielerkoers de Scheldeprijs. Het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters trekt woensdag zoals vanouds klinkende namen. ,,Alles is gereed voor een spetterende editie’’, meent de Terneuzense wethouder Jack Begijn.

