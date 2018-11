Van Schilt rest nog één uitdaging: zes dagen rennen op de Zuidpool

WESTDORPE - Ultraloper Bart van Schilt luidt het voor hem al zo bijzondere jaar uit met een spectaculaire wedstrijd op Antarctica. In de laatste week van november legt de Zeeuws-Vlaming in zes dagen 250 kilometer af op het ijskoude, zuidelijkste continent. ,,Niemand weet wat we precies kunnen verwachten.”

Aan ‘The Last Desert’, zoals het evenement heet, doen slechts 51 fanaten mee. Van Schilt (41) is de enige Nederlander. Aanstaande dinsdag vertrekt hij. Eerst vliegt hij naar Ushuaia, onder in Argentinië. Daar stapt hij op een boot, die er tweeënhalve dag over doet om Antarctica te bereiken. Op de zaterdag komt de groep atleten aan, op zondag hebben ze hun eerste etappe.

Van Schilt heeft er dit jaar al vier monstertochten op zitten: de Marathon des Sables in Marokko, de Sahara Race in Namibië, de Gobi March in Mongolië en de Atacama Crossing in Chili. Bij alle liep de aannemer uit Westdorpe 250 kilometer, verdeeld over zes dagen.

Kapitein

,,Bij die wedstrijden waren de etappes van tevoren uitgetekend. We liepen elke dag zo snel mogelijk van A naar B”, vertelt hij. ,,Dat is deze keer anders. We eten en slapen op de boot en leggen elke dag aan op een andere plek, gewoon waar de kapitein denkt dat het kan. Daar zet de organisatie zo vlug mogelijk een rondje van een paar kilometer uit en vervolgens gaan we van start. Omdat het weer er heel snel kan omslaan, weten we nooit van tevoren hoeveel rondjes we die dag moeten lopen.”

‘The Last Desert’ staat elke twee jaar op het programma. Bij de vorige editie moest er op de eerste dag meteen 106 kilometer afgelegd worden, weet Van Schilt. ,,Je kunt het maar gehad hebben, redeneert de organisatie. Voor hetzelfde geld kan er in de dagen erna veel minder gelopen worden.”

IJzertekort

De vier eerdere uitdagingen heeft de ultraloper goed doorstaan, zowel fysiek als mentaal. In Namibië had hij wel veel last van zijn heupen, in Chili kon hij maar moeilijk wennen aan de hoogte. ,,We zaten de eerste twee dagen op 3600 meter.” Momenteel kampt hij met een ijzertekort in zijn lichaam, waardoor hij sneller moe wordt. ,,Maar ik voel me goed, hoor. Ik heb er zin in.”