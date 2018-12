VIDEO Nancy van de Ven op de rode loper

10 december EINDHOVEN - In een limousine kwam Nancy van de Ven maandagavond aan bij de bioscoop in het hart van Eindhoven. Op de rode loper toonde de Vlissingse haar fraaie, zilveren glitterjurk. Met opgestoken haar en een dikke glimlach op haar gezicht baande zich een weg langs de fans. Wat een contrast met hoe ze normaal zichtbaar is, in een motorpak en met een strakke, geconcentreerde blik.