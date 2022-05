Van Nierop kaapt de winst in Kapersprijs weg voor de neus van Van de Poppe

Want het werd hem niet makkelijk gemaakt. Utrechtenaar Han van de Poppe zat Van Nierop op de hielen, maar kon hem niet genoeg onder druk zetten om de zege mee naar huis te nemen. Van Nierop was kwam een fractie eerder over de finish. De Belg Stijn Van Der Jeught werd op bijna een minuut derde en Eloy Raas was op plek vier de beste Zeeuw.

In de D-categorie was het niet het brons, maar het goud dat meeging naar België. Daar kwam Joachim Raeymaekers namelijk als eerste over de finish. Jan Dingemanse uit Etten-Leur werd tweede en Wout Roos uit Middelharnis derde. In de SP-klasse was er winst voor Julian Grootjans uit Arnemuiden.