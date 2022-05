Van Maaren profiteert van materiaalpech bij Boot

AXEL – Motorcrosser Mark Boot was zaterdag de favoriet bij de wedstrijd in Axel. Het was één van de weinige keren dat de inwoner van Kamperland voor eigen publiek reed. Boot vertoont wekelijks zijn kunsten bij de Inters van de Vlaamse Motorcross Federatie (VMCF). Het zat de Noord-Bevelander echter niet mee op Zeeuws-Vlaamse bodem.

Boot moest in Axel in de eerste manche al in de achtervolging. Jordan Lee van Maaren nam brutaalweg de leiding. Tegen het eind leek het erop dat Boot alsnog ging winnen. Maar in leidende positie ging het ineens wat minder en werd Van Maaren als winnaar afgevlagd, voor de uitbollende Boot. ,,Tegen het eind merkte ik problemen aan de motor en ik dacht aan een vastloper", zei Boot. ,,Dus ging ik van het gas af om de machine te sparen.”

Het was nog geen vastloper, maar er was wel veel zand in het luchtfilter gekomen. De tweede manche liet hij aan zich voorbijgaan en hij ging ijverig aan het sleutelen met zijn vader Eddy om de machine weer wedstrijdklaar te krijgen voor de volgende dag. Bij aanvang van de tweede manche ging Jeffrey van Kempen er als een speer vandoor. Tegen het eind moest hij echter plaatsmaken voor Van Maaren.

Een prachtige strijd was er ook bij de niet-licentiehouders in de zwaarste categorie 500/250 cc. Timo Dhanis uit Terneuzen won de eerste manche met overmacht, voor zijn plaatsgenoot Boy Stockman en Casper Ovaa uit Oost-Souburg. In de tweede manche was er weer een gevecht tussen deze mannen. Weer leek Dhanis op weg naar de overwinning, maar een val wierp hem enkele plaatsen terug. Toen de student aan de HZ in dezelfde ronde opnieuw ten val kwam, waren de winstkansen verkeken. Stockman werd dagwinnaar in de 250 cc, voor Dhanis. Ovaa won de 500 cc, voor Dylan Serrarens.