Van Maaren ‘best of the rest’ achter voormalig Grand Prix-rijder uit België

Beide manches leidde de 30-jarige KTM-rijder van start tot finish. Van Maaren was in beide manches de beste van de rest. Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg kende in de eerste ronde van de eerste manche een valse start. Een valpartij met nog enkele concurrenten bracht hem meteen aan het eind van het veld. Een inhaalrace deed hem nog belanden op de derde plaats. Gian Scheele uit Zaamslag had het nog beroerder. Zijn machine liet hem in de steek op weg naar het startterrein. De Zeeuws-Vlaming kreeg de motor weer aan praat nadat het complete veld al een halve ronde had afgelegd. Zijn inhaalrace had geen effect.