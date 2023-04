Van Liere trekt zich op laatste moment terug voor wereldbekerfinale

Voor dressuuramazone Dinja van Liere is de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha een grote domper geworden. Vlak voor de eerste wedstrijd, de Grand Prix, moest ze haar paar Hermès terugtrekken. De hengst was niet ‘fit to compete’.

De Kapelse kopvrouw van de Nederlandse ploeg was één van de favorieten voor een podiumplaats. Vorig jaar pakte ze tijdens het WK in Kopenhagen als brons bij de Grand Prix en ze staat zesde op de wereldranglijst.

Hermès was na de lange reis naar de staat Nebraska gewoon door de veterinaire keuring gekomen en had zelfs op de ochtend voor de wedstrijd een goede training afgewerkt, zo meldt de KNHS. Vlak voor de wedstrijd bleek hij echter niet helemaal in orde. Mogelijk heeft Hermès zich verstapt terwijl-ie op stal stond.

Zesde plek

Nederland had evenwel nog een Zeeuwse troef in handen: Thamar Zweistra. Zij moest in Omaha als allereerste de ring in. De nummer vijftien van de wereldbekerfinale van 2022 kwam nu uit op de zesde plek. Met Hexagon’s Ich Weiss zette ze op het nippertje een persoonlijk record neer in de Grand Prix, 73,261 procent. Marieke van der Putten, de andere Nederlandse, werd achtste met 70,776.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Grand Prix Freestyle. Daarin komen Zweistra en Van der Putten nogmaals in actie. Vorig jaar eindigde de Zeeuwse bij haar debuut op de elfde plaats. Een flinke verbetering daarvan is na haar eerste optreden zeer reëel.