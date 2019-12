Van Geyt op GP kopje onder in Zeeuwse kraker tegen De Kok

Het eerste duel van de dag was meteen een Zeeuws onderonsje in Tilburg. Van Geyt, in de competitie uitkomend voor Treva Theory Cues 2 in de tweede divisie, trof De Kok, spelend voor DKM Tools uit Oosterhout in de eredivisie. Zij maakten er een hoogstaand en pakkend duel van. Lang ging het gelijk op, maar De Kok trok uiteindelijk aan het langste eind met 22-25 in 23 beurten.

Voor Van Geyt was daarmee de koek op, want in zijn tweede partij in de poule, tegen Riny Zwiers, kwam hij er niet meer aan te pas, 16-25 in 33. De Kok daarentegen ging op de ingeslagen weg door en versloeg Marcel van Delden met 25-13 in 26. Daarmee plaatste hij zich voor de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi.