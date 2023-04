Van der Lugt wint de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen na solo van 42 kilometer, Ton maakt favorietenrol waar

Verbeteren van tijden hoort bij Simone de Rijcke: in het water, maar nu óók op de weg

De Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is een soort open Zeeuws-Vlaams kampioenschap. Ongeveer de helft van de deelnemers woont in dat provinciedeel. De beste regionale loper of loopster zijn, is dus iets dat telt. Simone de Rijcke uit Hulst zou bij haar debuut best wel eens met die titel aan de haal kunnen gaan.