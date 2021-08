Van der Lijke schiet naar top van het klassement in Ronde van Denemarken

Shirin van Anrooij in top 20 bij Clasica San Sebastián

31 juli SAN SEBASTIÁN - Wielrenster Shirin van Anrooij uit Kapelle is zaterdag negentiende geworden in de Clasica San Sebastián, de World Tour-wedstrijd in het noorden van Spanje. De prof bij Trek-Segafredo finishte op 2.53 minuten van Annemiek van Vleuten, die drie dagen na haar gouden tijdrit in Tokio solo als winnares over de streep kwam.