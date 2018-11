Van der Lijke: ‘Ik zit dicht tegen mijn eerste profzege aan’

Roompot-Nederlandse Loterij ging recent, na een turbulente periode, samen met het Belgische Veranda’s Willems-Crelan. De nieuwe naam van de Nederlands-Belgische formatie is Roompot-Charles. Van der Lijke is één van de renners die is gebleven en dus ook in 2019 in het oranje-zwarte tenue zal rijden. Hij is de enige Zeeuw in het achttien koppen tellende team, na het vertrek van Brian van Goethem uit Philippine naar Lotto-Soudal.

Van der Lijke reed in 2018 al een aantal mooie resultaten bijeen. Hij werd onder meer derde in een etappe in de Ronde van Oostenrijk en vierde in een rit in de Ronde van Duitsland. Maar een overwinning als prof heeft hij nog niet. ,,Ik ben er dichtbij”, zei hij. ,,Ik heb afgelopen seizoen echt een stap vooruit gezet, met klassementen, bergop en zelfs in klassiekers. Ik merkte echt dat ik lekker in de koers zat en me fijn voelde. Ik heb het idee dat het in 2019 kan gebeuren als bepaalde factoren net iets meer meezitten aan het einde van een koers.”

Grote rondes

Door de ploegleiding – en ook de renners – wordt 2019 gezien als een belangrijk jaar. De Europe Tour, net onder de World Tour, wordt belangrijker. Roompot-Charles wil met goede resultaten veel punten bij elkaar sprokkelen, zodat het tussen de andere ProContinentale ploegen hoog eindigt. De nummers één en twee in de eindstand krijgen namelijk uitnodigingen voor de drie grote rondes en tal van klassiekers in 2020. En voor de nummer drie is er ook nog een mooi programma. Van der Lijke: ,,Het rijden van een grote ronde is natuurlijk een grote wens. Veel vooraan is dus belangrijk.”