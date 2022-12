Van den Brande en Goetheer als eersten aan de snert in Arnemuiden

De Snertloop in Arnemuiden is een prooi geworden voor Marnix van den Brande. Na ruim 15 kilometer over een modderig en winderig parkoers was hij als eerste weer terug bij het clubhuis het Korfje van KV Top. Hij noteerde een winnende tijd van 1 uur en 35 seconde. Bij de vrouwen zegevierde Judith Goetheer.

Dat het blubberig was bleek wel dat de voorfietser van onder tot boven onder de modder zat. Van den Brande kon zich de eerste vijf kilometer optrekken aan de snelle vijf en tien kilometerlopers en moest het daarna alleen doen.

Ruben Boutens pakte de tweede stek in 1 uur 1 minuut en 36 seconde. ,,Het was best warm onderweg en ik had beter wat minder kleding aan kunnen doen”, liet de kartspecialist weten die na de Kerstloop ook zaterdag de 20 kilometer tankloop loopt. Gijsbert Elstgeest maakte in 1:03.36 het erepodium vol. Judith Goetheer had voor winst elf minuten meer nodig dan de winnende tijd van de mannen en kwam uit 1:11:38. Henny Strating ging naar huis met plek twee in 1:14:16 met Willemijn Boone op de derde ereplaats.

Lennen Jonker had na ruim 10 kilometer een winnende tijd van 34 minuten en 20 seconde in huis. ,,Ik had graag een snellere tijd gelopen, maar met die sterke wind lukte dat niet.” Jesse Beijer, in de vorige Snertloop ook al tweede, gaf nu ruim twee minuten toe op de tijd van Jonker met Johan van de Woestijne op plaats drie. De winnende Linda Versluis hield in 42:40 Marianne Koster twee minuten van de winst af.

Rens Maljers was snel na bijna zes kilometer binnen in 21:33. Elize Mol kwam soepel binnen in een winnende vrouwentijd van 25:27. De deelnemers werden om 14:30 uur weg geschoten door oud-atleet John Vermeule die nog altijd veel Zeeuwse records op zijn naam heeft staan. Na afloop lieten de deelnemers hun bordje Snert lekker smaken.