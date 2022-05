Van de Ven weer op kop in WK motorcross

Van de Ven had een wisselvallig weekeinde op het Italiaanse eiland. In de eerste manche kreeg ze al vroeg te maken met een sputterende Yamaha. Ze viel van de eerste plek terug naar de elfde plaats, om uiteindelijk toch nog als zesde te finishen. Doordat Lynn Valk tweede werd (achter Shana van der Vlist) liep zij toen uit.

Op de vroege zondagmorgen zat Van de Ven juist alles mee. Ze was als beste weg uit de startblokken en hield haar concurrenten voortdurend achter zich. Shana van der Vlist, die zaterdag had gewonnen, werd tweede en pakte daarmee de Grand Prix-overwinning. De Zeeuwse was echter de gelukkigste met het veroveren van de eerste plaats in de tussenstand. Zij mag nu over twee weken met de rode nummerplaat starten in Spanje.