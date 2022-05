Van de Ven vervolgt jacht op wereldtitel in Sardinië

Trotse Zeeuws-Vla­ming loopt de marathon op het WK voor militairen in Peru

Waar in Nederland corona een geest uit het verre verleden lijkt, is dit in Peru nog compleet anders. Het land is in complete lockdown en beperkingen zijn nog volop van kracht. Desondanks vond afgelopen weekend toch de marathon in het kader van de 52e militaire wereldkampioenschappen plaats. Aan de start stond ook een Zeeuws Vlaming, namelijk Edwin de Neijs. Ten tijde van dit artikel was nog niet bekend hoe hij het ervan af heeft gebracht in het koningsnummer van de atletiek.

9 mei