Van de Ven verdedigt in Spanje mooie voorsprong in WK-stand

Acro­gym-teams naar landelijke finales

VLISSINGEN - Het einde van het wedstrijdseizoen nadert voor de gymnastiek. Inmiddels is al een aantal finaleplaatsen bekend. Twee acroteams van Delta Sport Zierikzee plaatsten zich in het C-niveau voor het NK, dat eind juni voor het eerst in twee jaar weer in Ahoy is. Ook het acroteam van VTV Vlissingen deed dit weekeinde goede zaken en plaatste zich voor de bondsfinale van het E-niveau, dat op 11 juli in Kampen is.

23 mei