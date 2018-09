Van de Ven strijdvaardig na mislopen WK-titel: 'Die titel komt nog wel'

IMOLA – Nancy van de Ven is er niet in geslaagd om wereldkampioen te worden. Net als in 2016 moest de Vlissingse motorcrossster zich tevreden stellen met een tweede plaats in de eindstand van het WK. Tijdens de tweede manche van de Grand Prix van Italië had ze zondag enkele plaatsen voor de Italiaanse Kiara Fontanesi moeten eindigen, maar dat lukte niet. Fontanesi won namelijk, terwijl Van de Ven tweede werd.

,,Tweede worden is niet slecht", zei Van de Ven na afloop zeer realistisch. ,,Natuurlijk had ik willen winnen. Maar dat komt nog een keer."

Duidelijk is dat Fontanesi en Van de Ven er ruim bovenuit staken dit seizoen. Nadat de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan wegviel met een blessure, bleven alleen zij over. Uiteindelijk was het gat 8 punten; Fontanesi eindigde met 260 punten, Van de Ven met 252 punten.

Beenbreuk

Dat de Zeeuwse nog zo dicht bij de wereldtitel kwam, mag best een medisch wonder genoemd worden. Vier maanden voor het seizoen brak ze haar been. Ze onderging drie operaties en terwijl haar been nog niet eens volledig geheeld was, reed ze alweer mee met de wereldtop. En meteen ook deed ze met de besten mee. Als ze pijn had, verbeet ze die gewoon. Geen Zeeuwse sporter is zó hard voor zichzelf, niets kan haar stoppen. Op 8 oktober moet ze wéér onder het mes, omdat het bot in haar linkerbeen niet goed genoeg heelt en alleen nog door platen bijeen wordt gehouden.

,,De eerste twee wedstrijden had ik eigenlijk nog niet mogen rijden", reageerde Van de Ven. ,,Maar dat heb ik wel gedaan. En als je dan nog beseft dat ik veel pech heb gehad in Assen, met twee valpartijen en slechte starts... Ik kwam naar Italië om het gat met Fontanesi te dichten. Dat is helaas niet gelukt, maar dit is nog steeds heel goed."

In de manche van zondagochtend nam Van de Ven na de start de tweede plaats in, achter de Duitse Larissa Papenmeier. Fontanesi zat dicht achter haar. Zij had twee rondes nodig om aan kop te komen, waarna Van de Ven voortdurend in haar nek hijgde. Ze kwam er alleen niet langs. Het verschil bij de finish was zo'n anderhalve seconde.

Met een eerste en een tweede plaats in Italië werd Van de Ven tweede in het dagklassement en tweede in het eindklassement. Niemand die dat negen maanden geleden had gedacht.

Jaar in vogelvlucht

December 2017: Tijdens de kerstdagen traint Van de Ven in Spanje. Aan het einde van een schans slipt ze weg. In de lucht weet ze dat ze nooit goed zal kunnen landen; ze werpt haar motor van zich en valt meerdere meters naar beneden. Het gevolg: een zeer gecompliceerde beenbreuk. In een naburig ziekenhuis wordt ze snel daarna geopereerd.

Januari 2018: De operatie in Spanje blijkt allerminst goed gedaan. Bij een controle in België blijkt dat alles over moet. Van der Ven ondergaat nogmaals een ingreep, die zeer pijnlijk zijn.

Februari 2018: De motorcrossster is volop aan het revalideren. Ze blijft pijn houden. Aan het einde van de maand wordt ze voor de derde keer geopereerd; een hinderlijke schroef wordt uit haar been verwijderd.

Maart 2018: Het wordt een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn voor de eerste Grand Prix, die in april is. Dat ze gaat rijden staat dan al vast, maar met hoeveel pijn? Ondertussen wordt ze voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in Zeeland.

April 2018: Bij de eerste Grand Prix-wedstrijden van 2018, in Italië en Portugal, rijdt Van de Ven verrassend sterk. Na afloop staat ze ‘gewoon’ derde in de tussenstand.

Mei 2018: Haar derde WK-wedstrijd valt enigszins tegen, de achterstand op leidster Courtney Duncan loopt flink op. Van de Ven staat nog wel gedeeld derde.

Juni 2018: De grootste opsteker van het jaar krijgt Van de Ven bij de vierde Grand Prix, die weer in Italië is. Ze wint ‘m. Ze staat na afloop gedeeld tweede in de WK-stand. Er is weer veel hoop, wetende dat haar favoriete GP’s (Assen en Imola) nog komen.