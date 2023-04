Van de Ven derde in Zwitserland; titelprolongatie zit er nu al bijna niet meer in

Motorcrossster Nancy van de Ven heeft zich maandagochtend enigszins kunnen revancheren. Nadat de Vlissingse zaterdag in de eerste manche van de GP van Zwitserland uitviel, werd ze in de tweede heat derde. Met 42 punten staat de regerend wereldkampioene evenwel hopeloos achter op de concurrentie. Titelprolongatie zit er al bijna niet meer in.

De races in Frauenfeld waren voor Van de Ven (25) haast een kopie van die op Sardinië, twee weken geleden. Bij die eerste GP op het Italiaanse eiland strandde de Yamaha-rijdster in de eerste manche al in de eerste ronde en in de tweede finishte ze als tweede. In het noorden van Zwitserland werd de eerste manche eveneens een enorme teleurstelling - weer 0 punten - en in de tweede poetste ze haar blazoen een beetje op met een nieuwe podiumplaats.

Van de Ven was maandag meteen goed weg. Aanvankelijk lag ze tweede, achter landgenote Lotte van Drunen. Later werd ze nog gepasseerd door de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan. Uiteindelijk finishte de Zeeuwse op 10 seconden van Van Drunen, die tot nu toe de revelatie van het seizoen is.

De Vlissingse motorcrossster is bezig aan haar elfde WK voor vrouwen en het is voor het eerst dat ze tweemaal een 0 op haar scorelijst heeft. Ze staat nu negende met 42 punten. Bovenin is het spannend. Lotte van Drunen (86), Courtney Duncan (85) en de Spaanse Daniela Guillen (85) ontlopen elkaar nauwelijks.

Op 6 en 7 mei volgt de derde Grand Prix, in Spanje. Daarna zijn er nog drie.

Op het seizoen van motorcrossster Nancy van de Ven rust geen zegen. De 25-jarige Vlissingse viel zaterdag tijdens de eerste manche van de Grand Prix van Zwitserland al na een halve ronde uit. Exact hetzelfde gebeurde twee weken geleden op Sardinië.

Van de Ven is de regerend wereldkampioene. In 2023 wil het echter vooralsnog niet lukken met de Yamaha-rijdster. Op Sardinië, waar de eerste WK-wedstrijd was, strandde ze in de eerste manche vrijwel meteen en pakte ze 0 punten. Zaterdag, in het Zwitserse Frauenfeld, zette ze hetzelfde ‘resultaat’ neer. Het is voor het eerst in haar elf seizoenen op het hoogste niveau dat ze bij twee manches de finish niet haalde.

Van de Ven bleef in Zwitserland staan op 22 punten, verdiend met haar tweede plek in de tweede manche op Sardinië. Daarmee staat ze nu op de teleurstellende dertiende plaats in het algemeen klassement. De achterstand op de Spaanse leidster, Daniela Guillen, is al 55 punten.

Maandag is de tweede manche in Frauenfeld. Daarna volgen er ook nog vier GP’s.