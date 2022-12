Van Belzen kan zich geen leven zonder tafeltennis voorstellen; ‘Het hoort er al 49 jaar bij’

Van Belzen was zaterdag, toen het feest was bij de bescheiden vereniging, één van de deelnemers aan het jubileumtoernooi in Matchpoint’82, het knusse zaaltje dat al veertig jaar het onderkomen is van de club. Sommige jongere tegenstanders versloeg hij met speels gemak. ,,Ik speel vrij behoudend”, verklaarde de inwoner van Nieuw- en Sint Joosland lachend. ,,Ik wacht op de foutjes van een ander en sla dan toe. Jongere tafeltennissers zijn vaak wat ongeduldig. Die willen te snel een punt maken.”

‘Fysiek geen zware sport’

Al op z’n tiende werd Van Belzen lid bij Arnemuiden. Waar veel leeftijdsgenoten voor voetbal of korfbal kozen, ging hij tafeltennissen. Zijn zwager, Leo Goormachtig, was één van de oprichters in 1972 en dus was de stap naar ttv Arnemuiden snel gemaakt. In 1973, net een paar maanden na Niek Baarends, kwam hij erbij en hij zou nooit meer vertrekken. Hij is altijd competitie blijven spelen, tot op de dag van vandaag. Op de vrijdagavonden is hij in zowel het voor- als het najaar actief bij het vierde team. ,,Voor mij hoort het er gewoon bij”, zegt Van Belzen, zijn hoge aantal partijen verklarend. ,,Het is ook niet een fysiek heel zware sport. Je kunt het lang volhouden.”

Op de ’eeuwige ranglijst’ prijken 339 namen. Zij hebben in de afgelopen 50 jaar minimaal drie partijen gespeeld in het rood-zwart van Arnemuiden. In de hoogtijdagen had de club zo’n 100 leden, nu zijn het er slechts 40. Op dit moment is er geen jeugdafdeling. Van Belzen: ,,Toen we in 1982 naar een nieuwe accommodatie gingen, was dat omdat het vorige onderkomen te klein was geworden. Nu zijn we niet zo groot meer. Je merkt dat de jeugd in Arnemuiden voor de grotere sporten kiezen. Veel van onze leden komen van buiten het dorp.”

Ondergrens

Zorgen maakt Van Belzen zich niet direct, net als de anderen binnen ttv Arnemuiden. De ondergrens is nog niet bereikt, is de algehele opvatting. ,,In onze vereniging zie je dat iedereen ouder wordt en er komen weinig nieuwe mensen meer bij. Ach, ik zie dat ook in de duivensport, waar ik ook actief in ben. Maar ook dat blijft gewoon doorgaan.”

Eeuwige ranglijst 1. Nico Baarends, 1862 gespeeld, 56% gewonnen 2. Casper van Belzen, 1800 gespeeld, 55% gewonnen 3. Arnold de Gier, 1676 gespeeld, 57% gewonnen 4. Anita Kusse, 1608 gespeeld, 49% gewonnen 5. Daan Mijnsbergen, 1458 gespeeld, 63% gewonnen