Van Assche na ontslag bij Delta Sport: ‘Mijn naam is aangetast’

Ook streep door EPZ Omloop van Borsele

19 maart ’S-HEERENHOEK – De Internationale EPZ Omloop van Borsele is geannuleerd. De wielerwedstrijd voor vrouwen zou van 24 tot en met 26 april plaatsvinden, maar is vanwege het coronavirus afgelast. De internationale wielerbond UCI annuleerde gisteren alle wedstrijd tot eind april, waardoor Wielercomité ’s-Heerenhoek genoodzaakt was om deze beslissing te nemen.