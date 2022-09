Van Anrooij zakt na val en fietswissel in klassement Vuelta

Blik van Anne Terpstra kan na nieuwe inhaalrace nu op wereldbe­ker

Mountainbikester Anne Terpstra uit Zierikzee kon zich zondag niet mengen in de strijd om de medailles op het wereldkampioenschap in het Franse Les Gets. De Zeeuwse rijdster werd zesde. De blik kan nu op het hoofddoel van dit seizoen: de wereldbeker.

28 augustus