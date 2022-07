Van Anrooij wint jongerenklassement Tour de France en wordt 14de overall

Mecanicien Patrick van Straten in Tour de France Femmes: ‘Steeds klaar om te remmen en te rennen’

De werkdagen zijn lang en in de hectiek van de koers is het zaak om het hoofd altijd koel te houden. Als mecanicien van AG Insurance - NXTG maakt Patrick van Straten zijn debuut in de Tour de France Femmes. Voor de beroepsmilitair uit Terneuzen is het een droom die uitkomt. ,,Dit is een kans die ik absoluut wilde grijpen.’’

29 juli