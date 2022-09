Van Anrooij vliegt naar Australië met blauwe trui in koffer

Na afloop van haar eerste Ronde van Spanje mocht Van Anrooij mee het podium op. Annemiek van Vleuten, die voor de derde keer in 2022 een grote ronde op haar naam schreef, behield met gemak de leiding in de World Tour en in haar kielzog bleef de twintigjarige Zeeuwse goed overeind in het jongerenklassement daarvan. In Madrid kreeg ze voor de laatste keer dit seizoen de blauwe trui om haar schouders gehangen. Bij de latere Ronde van Romandië is ze namelijk niet aanwezig; ze richt zich dan al op het veldrijden.