Van Anrooij vlamt in Amstel Gold Race en is weer beste jongere

VALKENBURG - Wielrenster Shirin van Anrooij deed zondag tot diep in de finale van de Amstel Gold Race mee voor een topklassering. Uiteindelijk finishte de twintigjarige Kapelse als zestiende. Ze pakte de leiding terug in het jongerenklassement van de World Tour.

Van Anrooij maakte in de Limburgse heuvels, waar ze vaak traint, deel uit van een sterke ploeg van Trek-Segafredo. Voor het eerst, zo gaf ze bij de NOS aan, voelde ze dat ze één van de troeven was om uit te spelen. Op sommige momenten zat de Bevelandse ook mee in groepjes die vooruit reden en bij de diverse beklimmingen van de Cauberg zat ze alert voorin. Ze keek wel voortdurend om, om te kijken voor wie ze een springplank kon vormen.

Bij de laatste beklimming in Valkenburg reed er een groepje van zeven weg. Daar zat niemand van Trek-Segafredo bij. In het tweede groepje zat Shirin van Anrooij samen met Elisa Balsamo, de wereldkampioene. Nadat ze die sprintster op 300 meter van de meet goed had afgezet, bolde ze rustig uit. Balsamo werd achtste en behield de leiderstrui in de World Tour, Van Anrooij zat slechts negentien tellen achter de Italiaanse winnares Marta Cavalli.

Ook Maureen Arens uit Kruiningen reed de koers uit. Zij werd 98ste op dik 10 minuten. De renster van NXTG Team is pas 18 en was de één na jongste in de wedstrijd.