Van Anrooij stijgt met stip in Ronde van Burgos

Van Anrooij (20) was in de rit de vooruit geschoven post van Trek-Segafredo. Uiteindelijk hield ze op de twee beklimmingen aan het einde goed stand. Het verschil met de Spaanse dagwinnares was na 113 kilometer slechts 15 seconden. In het algemeen klassement is het verschil precies even groot. Ze is ook de nummer twee in het jongerenklassement en de beste Nederlandse.