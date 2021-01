Van Anrooij stapt af tijdens WK veldrijden

Zeeuwse clubs schrappen Open ZK motorcross

19 januari AXEL – Tijdens de kalendervergadering van de Zeeuwse motorclubs in Axel is besloten de strijd om het Open Zeeuws kampioenschap (OZK) motorcross dit jaar te schrappen. Of de titelstrijd in 2022 wel weer op de kalender komt, wordt eind dit jaar tijdens de volgende vergadering in Rilland besproken.