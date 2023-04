Van Anrooij sluit voorjaar af met beulswerk (en 15de plek in Luik-Bastenaken-Luik)

Grote concurren­tie voor Zeeuws-Vlaam­se marathon: Rotterdam, Enschede, Londen...

Natuurlijk gaat Ingrid IJsebaert wel kijken als zaterdag de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen finisht in Hulst, haar stad. De winnares van 2013 loopt ’m zelf echter niet. Zij spaart zich voor Londen, waar ze acht dagen later zelf de 42,195 kilometer loopt. En weer anderen kiezen voor Rotterdam of Enschede. De concurrentie in marathonland is groot.