Van Anrooij schiet top 10 wereldranglijst binnen

Chantal Salm verslaat schoonzus en gedoodverf­de favoriet in Heinkens­zand

HEINKENSZAND - Chantal Salm was in de selectiewedstrijd voor het Zeeuws Indoorkampioenschap in Heinkenszand, met de ruin Jack Daniel’s, in de klasse M2 de beste. De amazone uit Yerseke pakte met de fraaie score van 68,16 procent met het kleinst mogelijk verschil de zege. Ze verwees haar schoonzus en gedoodverfde favoriet Wilma Salm uit Goes, met Johny Walker, verrassend naar de tweede plaats (68,00%).

14 november