Van Anrooij rijdt zich in Scheldeprijs warm voor klimkoersen; succes blijft uit na kopwerk

OVERZICHT | Schakers Het Witte Paard doen goede zaken

VLISSINGEN - De schakers van Het Witte Paard hebben het uitstekend gedaan in de zevende ronde van de landelijke schaakcompetitie. Het eerste team speelde in de Meesterklasse verdienstelijk gelijk tegen Zuid Limburg 1, terwijl de reserves het in de tweede klasse met een overwinning op het tweede team van de Zuid-Limburgers nog beter deden. In de derde klasse won het derde team van HWP van Bergen op Zoom 1, waardoor een goede stap gezet is richting lijfsbehoud.

3 april