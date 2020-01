Van Anrooij ondanks val Nederlands kampioene veldrijden

Pleijte voegt wéér overwin­ning toe aan zijn palmares

11 januari WESTENSCHOUWEN - Tim Pleijte is net als wijn, hoe ouder hoe beter. Na zijn zege in de Kustmarathon heeft hij een paar weken rust genomen. Daarna won hij Vertical klim in Tenerife en verspeelde twee dagen later een goede klassering op de Marathon door een afslag te missen. Vervolgens was hij goed in de Boscross in Amsterdam. ,,Ik heb niet veel te klagen”, liet hij weten na zijn zege in de Deltacross.