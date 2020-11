Van Anrooij nog paar dagen in Tsjechisch ziekenhuis

Brian van Goethem vreest voor einde profcarriè­re

10 november TERNEUZEN – Zes jaren als profwielrenner zijn een feit. Het is echter nog een groot vraagteken of er een vervolg komt aan de sportieve loopbaan van Brian van Goethem. De 29-jarige coureur uit Terneuzen zag zijn contract bij Lotto-Soudal niet verlengd worden en de plekken in het profpeloton zijn schaars. ,,De kans is groot dat ik mijn laatste koers als prof al gereden heb”, klinkt het realistisch.