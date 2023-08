Van Anrooij nestelt zich meteen in top klassement van Tour de l’Avenir

Van Anrooij (21) won in het voorjaar haar eerste profkoers, de Trofeo Alfredo Binda in Italië. Dat was een grote verrassing. Bij de meeste races is het echter al mooi als ze in de top 20 komt. In de Ronde van de Toekomst kan de Bevelandse weer eens rijden tegen alleen maar leeftijdsgenoten.

Europese kampioenstrui

De Zeeuwse is één voor de favorieten voor de eindzege in deze mini-Tour de France, die vijf dagen in beslag neemt. In de tijdrit die verre van vlak was, kon ze al meteen haar grote klasse laten zien. Van Anrooij mocht starten in de Europese kampioenstrui - ze pakte in 2022 tijdritgoud in Portugal - en vloog naar een formidabele eindtijd. Met 20.19 minuten loste ze de Britse Elynor Backstedt, nota bene een ploeggenote bij Lidl-Trek, af aan de kop van de ranglijst. Kort daarna bewezen de Duitse Antonia Niedermaier en de Britse Anna Shackley echter dat het nog iets sneller kon.