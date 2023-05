Van Anrooij nestelt zich door bonusseconde meteen in kop klassement

Goals Cato van Tiel helpen Olympia langs Walcheren

Hockeyster Cato van Tiel drukte haar stempel op Olympia-Walcheren, een wedstrijd in de vierde klasse. Ze maakte alle drie doelpunten in de derby die door de Terneuzense vrouwen met 3-2 gewonnen werd. In dezelfde poule pakte hekkensluiter Goes voor de tweede maal de volle buit en speelde nummer twee Rapide gelijk bij Souburgh.