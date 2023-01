Van Anrooij mist een paar procentjes voor de overwinning in Benidorm

De jonge Zeeuwse had voor de tweede maal deze winter een trainingsstage belegd met het oog op het wegseizoen. Ze moest er daarom in Benidorm weer een beetje in komen. Van Anrooij ging wel goed mee met Fem van Empel (eerste) en Puck Pieterse (tweede), maar moest aan het einde toch een gaatje laten vallen. Aan de meet was het verschil 13 tellen.

Over twee weken is het WK in Hoogerheide. Van Anrooij kondigde na de wedstrijd in Benidorm bij de Belgische zender Sporza nogmaals aan dat ze maandag laat weten of ze bij de elites of de beloftes voor de regenboogtrui gaat. In de Spaanse kustplaats nam ze wel de leiding in het wereldbekerklassement over van Pieterse, die al naar de elites is overgestapt.