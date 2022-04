Van Anrooij mag Tour-debuut maken; Kapelse staat nu al hoog in pikorde

OVERIJSE - Shirin van Anrooij gaat de Tour de France rijden, die dit jaar voor vrouwen eindelijk weer op de kalender staat. Bij Trek-Segafredo, haar Amerikaanse ploeg, had ze zelfs de luxe om te mogen kiezen: de Ronde van Italië of de equivalent in Frankrijk. ,,Toen heb ik gezegd dat ik voor de Tour ga”, vertelde ze na afloop van de Brabantse Pijl, waarin ze woensdag sterk koerste en vijftiende werd. ,,De Giro valt namelijk samen met het EK voor beloftes in Portugal. Dan ga ik liever naar dat EK.”

Dat de Zeeuwse de grote wedstrijden voor het uitkiezen heeft, heeft ze zelf veroorzaakt. Van Anrooij rijdt week na week van voren. Haar negende plek in de Strade Bianche en haar zestiende plaats in de Amstel Gold Race toonden haar goede vorm al aan en in de Brabantse Pijl trok ze de lijn nog even door. ,,Aan het begin van het wegseizoen dacht ik nog: die goede resultaten komen doordat ik goede benen had meegenomen uit het veldrijden”, zei Van Anrooij. ,,Maar na de ‘Amstel’ en vandaag weet ik gewoon dat dit mijn niveau is. Daar ben ik wel heel blij mee.”

‘In m'n eentje in de finale’

Bij Trek hebben op dit moment maar weinig vrouwen zulke goede benen. De Italiaanse Elisa Balsamo, de regerend wereldkampioene, heeft al wel drie sprintwedstrijden op haar naam geschreven, maar komt nu niet uit de verf op de meer geaccidenteerde parkoersen. En ook de anderen hebben in deze fase van het seizoen niet het niveau om voor de prijzen te rijden. Na de Brabantse Pijl pelde Van Anrooij haar team als een ui af. ,,We waren hier met z’n vijven”, begon ze. ,,Amelie Dideriksen en Taylor Wiles hebben nog niet de vorm die ze willen. Dan blijven er drie over, van wie Leah Thomas er ook steeds net niet bij zit. Dan houd je alleen Elisa en mij over. En Elisa gaf op een gegeven moment ook aan dat het niet haar dag was. Op één van de klimmen moest ze lossen. Toen zat ik dus nog in m’n eentje in de finale...”

Aanvankelijk zag het er nog wel goed uit voor Trek-Segafredo. Bij de eerste ontsnapping die er echt toe deed, zat Van Anrooij mee. Toen het clubje, met onder anderen ook Demi Vollering, werd teruggepakt en er een andere vluchtpoging was, had Balsamo of Thomas moeten meespringen. Van Anrooij: ,,Maar toen bleek dat ze niet de kracht daarvoor hadden en heb ik het gat dichtgereden. Toen Vollering uiteindelijk er weer vandoor ging, had ik ook de benen niet meer. Maar ik kreeg wel te horen dat ík het voor de ploeg moest afmaken... Als ik dat eerder had geweten, had ik niet zo met mijn krachten gesmeten.”

Verkeerde keuze

Nu won Vollering solo, Van Anrooij zat in het tweede groepje daarachter. Balsamo finishte op liefst zeven minuten. ,,Het is dit seizoen nou al een paar keer gebeurd dat er voor de verkeerde renster is gekozen”, zei de Kapelse. ,,Dat is jammer. Ik kan niet én het gat steeds dichtrijden én voor een goede uitslag gaan. In de Amstel Gold Race zat ik ook in de finale mee en moest ik wachten op Elisa. Het leek daardoor alsof ik er op de Cauberg helemaal doorheen zakte, maar dat was niet zo. Ondertussen reed wel het groepje weg dat voor de overwinning ging strijden. Die zouden we nooit meer terugpakken, dat was wel duidelijk. Ik snap dat ik op Elisa moest wachten, maar had dat liever niet hoeven doen.”

Van Anrooij luistert nog altijd naar de commando’s in haar oortjes. ,,En dat blijf ik ook doen, hoor.” Misschien krijgt ze volgende week woensdag (Waalse Pijl met finish op de Muur van Hoei) en vier dagen later (Luik-Bastenaken-Luik) wel het sein om voor haar eigen kansen te gaan. ,,Misschien klinkt het wat hoog gegrepen, maar een top vijf of een podiumplaats moet een keer mogelijk zijn.”