Van Anrooij laat wereldbeker schieten met oog op WK

Heinkens­zand krijgt na 66 jaar zijn Kaperprijs terug

HEINKENSZAND - De Kaperprijs wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen. Deze legendarische wielerwedstrijd in Heinkenszand wordt op 7 mei voor het eerst sinds 66 jaar weer gereden. De koers is opgenomen in de kalender van de Trimbelangen Midden-Zeeland (TMZ).

3 januari